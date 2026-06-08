Наздравици днес се вдигат в чест на един от най-солидните дефанзивни играчи в българския футбол през втората половина на 90-те и първото десетилетие на новия век - Красимир Чомаков. Роден на 8 юни 1977 година, той е юноша на Марица (Пловдив), като прави дебют за мъжкия тим още през 1994 година.

Налага се бързо като основна фигура в състава, в който играе до 1997 година. Утвърждава се и в младежкия национален отбор, за който записва 33 участия и 5 гола.

Когато е все още едва на 20, Красимир Чомаков облича екипа на ЦСКА, предвождан по това време от Димитър Пенев. С "армейците" печели Купата на България през 1999 година, а освен това се окичва със сребърен и бронзов медал от първенството.

През 2000 година е закупен от италианския Лече, а в следващите сезони играе за няколко отбора на Апенините, сред които Равена и Кремонезе, както и за гръцкия Паниониос, отбелязва популярната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди". През 2009 година има кратък престой в Спартак (Пловдив).

През втората половина на 90-те години на миналия век Красимир Чомаков е редовен участник в националния тим на България. През сезон 2020/2021 година е помощник-треньор на ЦСКА София. От малък е страстен привърженик на Ливърпул...