Пловдивският покер професионалист Димитър "KuuL" Данчев спечели шампионата Heads-Up с вход 25 000 долара на Световните серии по покер (WSOP) в Лас Вегас и прибра първа награда от 800 000 долара. На финала снощи Данчев пречупи руснака Никита Кузнецов и сложи на китката си втора златна гривна от най-престижните серии в играта, четири години след онлайн титлата му в същия формат, научи Plovdiv24.bg.

Пътят през 128 съперници

Турнирът, Събитие №7 от рекордните 100 гривни в програмата на сериите това лято, събра 128 участници в елиминационна схема, от които 16 влязоха в наградите. Сред отпадналите по пътя с по 60 000 долара утеха останаха звезди от ранга на Даниел Негреану, шампиона от Главното събитие на WSOP за 2025 г. Майкъл Мизрахи, Джъстин Салиба и Брандън Уилсън. На четвъртфиналите по 150 000 долара взеха Кари Кац, Тома Боавен, Бяо Дин и Хенри Пустинен.

Данчев си проправи път през китаеца Бяо Дин и французина Флориан Пеше, а на полуфинала се изправи срещу японеца Рюта Накай. Пловдивчанинът дръпна решително, когато тройка четворки надви двата топ чифта на съперника, и затвори мача с чифт дами срещу аса-вале. В другия полуфинал Кузнецов елиминира американската звезда Алекс Фоксен, който заедно с Накай си тръгна с по 300 000 долара.

Финал като по сценарий - но пренаписан

В битката за титлата Кузнецов, който гонеше първа гривна в кариерата си, поведе в ранната фаза и изглеждаше близо до мечтата, когато флопна тройка десетки и всички чипове влязоха в средата. Само че Данчев беше флопнал фул хаус, петици над десетки с джобния си чифт, и обърна мача с един удар. Развръзката дойде в ръка с две дами на борда: дама-седем на българина завърши фул хаус на ривъра и не остави шанс на дама-осем на Кузнецов, който се утеши с 528 000 долара за второто място.

Финалът се игра на чисто новата централна маса на WSOP в балната зала "Париж" в Лас Вегас и се излъчваше на живо в YouTube канала на сериите, където зрители от цял свят проследиха триумфа на пловдивчанина.

Кой е Димитър Данчев

За пловдивската публика името едва ли се нуждае от представяне. Данчев е дългогодишният лидер в класацията на българите по печалби от турнири на живо - позиция, която отстъпи едва наскоро на Алекс Кулев, трупащ титли от веригата Triton. Голямият пробив на KuuL дойде още през 2013 г., когато спечели Главното събитие на PokerStars Caribbean Adventure и 1,85 милиона долара и до днес една от най-големите печалби на български играч изобщо. Първата му WSOP гривна дойде преди четири години от онлайн шампионата Heads-Up, струвал му тогава 327 668 долара награда.

С нощната победа в Лас Вегас Данчев не просто добави втора гривна към витрината си, той затвърди репутацията си на може би най-опасния хедс-ъп играч, излизал от България. А за Пловдив остава удоволствието, че на най-голямата покер сцена в света градът отново има шампион.