Пловдивските Локомотив и Ботев ще научат днес първите си съперници за новия сезон 2026/2027 в Първа лига. Това ще стане малко след 19,00 часа, когато започва официалната церемония по изтеглянето на жребия за първенството. Събитието ще се проведе в хотел "Милениум“ в София, зала "Шекспир“.

По време на церемонията ще бъде определена пълната програма за новия шампионатен сезон в елита на родния футбол.

Жребият ще бъде генериран посредством специализирания софтуер на американската компания лидер на пазара GotSport. Това означава, че Локомотив и Ботев няма да бъдат едновременно домакини в един и същи кръг. На същия принцип ще бъдат "разделени" и варненските Черно море и Спартак.