Община Асеновград има готов проект за модернизация и развитие на стадион "Шипка“ в града. Спортното съоръжение е едно от емблематичните места за спорт и физическо възпитание. Проектът предвижда основен ремонт на спортния терен, реконструкция на лекоатлетическата писта и изграждане на нова осветителна система, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

Целта е стадионът да се превърне в съвременен, функционален и атрактивен център за развитие на футбола и на други олимпийски спортове. Инициативата е част от дългосрочната визия на община Асеновград за подобряване на спортната инфраструктура и създаване на по-добри условия за активно спортуване на деца, младежи и професионални състезатели.

Предвидени са полагане на ново тревно покритие на футболния терен, модернизация на лекоатлетическата писта с професионална полиуретанова настилка, ново спортно осветление с LED прожектори, обновяване на оградната система, изграждане на дренажна и поливна системи, както и създаване на условия, отговарящи на изискванията на Българския футболен съюз (БФС).

Съоръжението ще разполага с нови покрити скамейки за състезатели и официални лица, с модернизирани пространства за подготовка и загряване, както и с подобрена функционалност за провеждане на спортни мероприятия и тренировки.

Планирано е през настоящата година администрацията да предприеме действия за осигуряване на финансирането. Амбицията на общинското ръководство на Асеновград е реализацията на проекта да приключи до септември 2027 година, уточниха още от Община Асеновград.