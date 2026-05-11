Феновете на Локомотив Пловдив изкупиха всички билети за финала с ЦСКА, които първоначално бяха пуснати днес сутринта в продажба, провери Plovdiv24.bg. Битката за Купата на България е на 20 май от 19 часа на националния стадион "Васил Левски".

Първоначално организаторите на турнира от Българската професионална футболна лига пуснаха за привържениците на Локомотив пропуски за блокове 19 и 20 от Сектор Б. След като те бяха разпродадени за по-малко от 5 часа, беше отворен за продажба и блок 21.

Ако и за него билетите бъдат изчерпани, от БПФЛ изразиха готовност да отворят и блокове 22, 23 и 24 на Сектор Б.

Феновете на ЦСКА пък изкупиха всички първоначално отпуснати за тях билети и в момента такива не се продават в системата на Eventim.