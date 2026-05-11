Ботев Пловдив стартира инициатива, насочена към семейното посещение на мачовете на стадион "Христо Ботев“. В оставащите два мача до края на шампионата, както и през следващия сезон, ще бъде отворен семеен сектор на стадиона, съобщиха от "жълто-черния" клуб.

Въпросният семеен сектор ще бъде позициониран в блок 1 на Централната трибуна (в близост до Трибуна Север), а цената на билета за него е 20 евро.

В цената е включен пропуск за двама родители, както и за техните деца на възраст до 14 години.

При закупуването на билета, родителят трябва да предостави документ, удостоверяващ възрастта на детето/децата, изрично уточниха от ПФК Ботев.

Семейният билет ще бъде наличен в клубния магазин, както и на касите на стадион "Христо Ботев“.