© Огромен интерес към кампанията “От дете на дете"! Това обявиха от ПФК Ботев и добавиха следното:



Стотици малки ботевисти дариха своите играчки като подарък за деца от домове в пловдивския регион.



Трите големи кутии, които бяха позиционирани на стадион “Христо Ботев", многократно бяха запълвани с играчки.



Ботев Пловдив и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив изказват благодарност към малките “канарчета" и техните родители.



Да дариш от своите играчки на дете в нужда – е тихо чудо, споделена светлина.



Ръка протегната, без да иска нищо, сърце, което учи се на доброта.



Весели празници, Ботевисти!