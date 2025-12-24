ИЗПРАТИ НОВИНА
Малки ботевисти дариха своите играчки като подарък за деца от домове в пловдивския регион
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:27Коментари (0)180
©
Огромен интерес към кампанията “От дете на дете"! Това обявиха от ПФК Ботев и добавиха следното:

Стотици малки ботевисти дариха своите играчки като подарък за деца от домове в пловдивския регион.

Трите големи кутии, които бяха позиционирани на стадион “Христо Ботев", многократно бяха запълвани с играчки.

Ботев Пловдив и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив изказват благодарност към малките “канарчета" и техните родители.

Да дариш от своите играчки на дете в нужда – е тихо чудо, споделена светлина.

Ръка протегната, без да иска нищо, сърце, което учи се на доброта.

Весели празници, Ботевисти!
