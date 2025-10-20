Илиян Филипов силно емоционален: В трудни моменти се вижда кои хора и клубове имат сърце

© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отправи емоционален призив. Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да могат думите му да стигнат до повече хора.



Конкретният повод за реакцията на клубния бос е кампанията за спасение на Спартак (Варна), която бе подкрепена от временния треньор на "канарите" Иван Цветанов. Специалистът се отказа от възнагражденията, които са му дължими от варненския клуб, като опростената сума е над 5000 лв.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на Илиян Филипов:



Призив



Футболът е повече от игра – той е общност, морал и взаимопомощ. В трудни моменти се вижда кои хора и клубове имат сърце.



Искам публично да изразя дълбокото си уважение към нашия треньор Иван Цветанов, който направи един наистина благороден жест – опрости сериозна сума пари, дължима му от клуба Спартак Варна.



Този акт показва, че във футбола има не само битки и резултати, а и човещина, уважение и достойнство.



Призовавам всички хора, които обичат футбола, както и представителите на бизнеса, да помогнат на Спартак Варна в този труден за тях момент. Когато един български клуб изпадне в затруднение, това не е проблем само на Варна – това е сигнал за цялото футболно семейство.



Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя.



Благодарности още веднъж към Иван Цветанов – за човечността, доблестта и примера, който даде на всички ни.



Илиян Филипов