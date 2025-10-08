ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ботев отговори на Стефанов: Тежко клеветническо обвинение! Коварни интриги и инсинуации
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:42Коментари (6)1432
©
Официална позиция на ръководство на ПФК Ботев Пловдив относно скандалното изказване на президента на Славия Венцеслав Стефанов, че "Емисари на Ботев (Пд) са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса реакцията на "жълто-черните" шефове:

Уважаеми господин Стефанов,

Във връзка с отправените от Вас твърдения, че "Емисари на Ботев (Пд) са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача", заявяваме следното:

Никога, при никакви обстоятелства и в никакви форми, ръководството или представители на клуба не са водили разговори, не са отправяли предложения и не са имали намерение да уредят какъвто и да е мач. Подобни твърдения са изключително сериозни и представляват тежко клеветническо обвинение към нашия клуб, което нанася пряка вреда на имиджа, на играчите и на фенската общност.

Призоваваме г-н Стефанов — ако разполага с конкретна информация, лица, дати или доказателства — незабавно да ги предостави на компетентните органи. Ние сме напълно готови да съдействаме на разследващите органи и при предоставяне на информация, да предприемем вътрешни проверки и съответните дисциплинарни мерки.

Ако съществува информация, засягаща лицензионните правила, спортната честност или уреден мач, молим тя да бъде споделена и с нас, за да вземем необходимите действия в интерес на истината и на защитата на клуба. Няма да позволим коварни интриги и инсинуации да смачкат честта на отбора и хората, които работят за него.

Ботев винаги е защитавал принципите на феърплея. Ще защитим името на клуба си докрай — както пред институциите, така и пред нашите верни фенове.

С уважение,

Ръководство на ПФК Ботев Пловдив
Още по темата: общо новини по темата: 442
08.10.2025
08.10.2025
08.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
05.10.2025
предишна страница [ 1/74 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Поне сега вече знаете, как сте си "спечелили" трите победи като гости. Берое чак автоголове си вкарваха, за да биете! Септември и Враца също беше явно, че не искат да играят! Така ли ,ще я карата? Ужас!
0
 
 
“Честна игра”? от Лайногорец 2 е като: “6:0твф ще прегърне купата!”
0
 
 
Много ясно, че индианците освен с Тото или с купен мач по друг начин не могат да победят, това го знаят всички в Пловдив. Вижте им резултатите досега на Гомнежа!? Ми, че те и Монтана и Локо сф ги млатиха, ми Арда 5 бахура им набута, е как ще бият Славия, освен ако не хванат някой играч от белия балет.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Венци Стефанов: Емисари на Ботев (Пд) искат от футболисти на Славия да продадат мача
 Херо не дава положителен отговор, Ботев се насочва към резервен вариант за треньор
 Ретро стил за дербито на Пловдив! Фенове на Локо обявиха специален дрескод
 Ботев в Топ 3 по заплати в Първа лига, Локо заема седмо място
 Готвят се два любопитни трансфера между Ботев и ЦСКА
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: