Ботев отговори на Стефанов: Тежко клеветническо обвинение! Коварни интриги и инсинуации

© Официална позиция на ръководство на ПФК Ботев Пловдив относно скандалното изказване на президента на Славия Венцеслав Стефанов, че "Емисари на Ботев (Пд) са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса реакцията на "жълто-черните" шефове:



Уважаеми господин Стефанов,



Във връзка с отправените от Вас твърдения, че "Емисари на Ботев (Пд) са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача", заявяваме следното:



Никога, при никакви обстоятелства и в никакви форми, ръководството или представители на клуба не са водили разговори, не са отправяли предложения и не са имали намерение да уредят какъвто и да е мач. Подобни твърдения са изключително сериозни и представляват тежко клеветническо обвинение към нашия клуб, което нанася пряка вреда на имиджа, на играчите и на фенската общност.



Призоваваме г-н Стефанов — ако разполага с конкретна информация, лица, дати или доказателства — незабавно да ги предостави на компетентните органи. Ние сме напълно готови да съдействаме на разследващите органи и при предоставяне на информация, да предприемем вътрешни проверки и съответните дисциплинарни мерки.



Ако съществува информация, засягаща лицензионните правила, спортната честност или уреден мач, молим тя да бъде споделена и с нас, за да вземем необходимите действия в интерес на истината и на защитата на клуба. Няма да позволим коварни интриги и инсинуации да смачкат честта на отбора и хората, които работят за него.



Ботев винаги е защитавал принципите на феърплея. Ще защитим името на клуба си докрай — както пред институциите, така и пред нашите верни фенове.



С уважение,



Ръководство на ПФК Ботев Пловдив