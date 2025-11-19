ПФК Ботев: Херо заслужава да усети "жълто-черната" магия от пълните трибуни на най-красивия стадион в България

© Plovdiv24.bg Ботев Пловдив приема Черно море в среща от 17-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на 29.11 (събота) от 15:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.



Битката с "моряците“ ще бъде домакински дебют за Димитър Димитров – Херо начело на "канарчетата“. Опитният специалист заслужава да усети "жълто-черната“ магия от пълните трибуни на най-красивия стадион в България, написаха от ПФК Ботев.



Според предварително определените ценови категории за мачовете от шампионата, пропуските са на следните цени:



– Трибуна Юг / Север – 12 лв. / 6.13 €



– Трибуна Изток – 15 лв. / 7.67 €



– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв. / 10.23 €



– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв. / 15.34 €



– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв. / 17.90 €



– Сектор А, P2 – 70 лв. / 35.80 €



– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв. / 50.62 €



Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).



За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.



Ще бъдат налични билети за паркоместа зад Южната трибуна и Северната Трибуна, като тяхната цена е 10 лева. Билетите ще се продават на kolezha.bg и в магазина на стадиона, а достъпът до местата ще се осъществява през бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.



Притежателите на място в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркокарти, ще могат да влизат към своите паркоместа от бул. "Източен“.