Ботев подписа договор за 2 години с младо нигерийско крило

© Ботев (Пловдив) си осигури подписа с нигерийския нападател Шола Аделани. Той се присъединява към "канарчетата“ от отбора от нигерийската висша футболна лига Икороду Сити.



Атакуващият футболист подписа двугодишен договор с Ботев, като досегашният му клуб Икороду Сити ще получи клауза за продажба от над 10% при следващия му трансфер. Новината за трансфера разпространи нигерийското издание "DAILY POST", което дори публикува снимка от подписването на контракта.



Аделани е един от най-изявените играчи в местната лига за миналия сезон, като отбеляза 12 гола и направи осем асистенции в първия си сезон на Ога Бойс в нигерийския елит.



Шола Аделани е роден на 10 декември 2006 година. Играе предимно като ляво или дясно крило.



Единственият проблем засега остава забрана от ФИФА, която "жълто-черните" имат - на този етап те не могат да картотекират нови попълнения до изчистване на всички дължими суми за трансферите на няколко бивши футболисти.