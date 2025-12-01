ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев подписа договор за 2 години с младо нигерийско крило
Автор: Стойчо Генов 15:38Коментари (3)1127
©
Ботев (Пловдив) си осигури подписа с нигерийския нападател Шола Аделани. Той се присъединява към "канарчетата“ от отбора от нигерийската висша футболна лига Икороду Сити.

Атакуващият футболист подписа двугодишен договор с Ботев, като досегашният му клуб Икороду Сити ще получи клауза за продажба от над 10% при следващия му трансфер. Новината за трансфера разпространи нигерийското издание "DAILY POST", което дори публикува снимка от подписването на контракта.

Аделани е един от най-изявените играчи в местната лига за миналия сезон, като отбеляза 12 гола и направи осем асистенции в първия си сезон на Ога Бойс в нигерийския елит.

Шола Аделани е роден на 10 декември 2006 година. Играе предимно като ляво или дясно крило.

Единственият проблем засега остава забрана от ФИФА, която "жълто-черните" имат - на този етап те не могат да картотекират нови попълнения до изчистване на всички дължими суми за трансферите на няколко бивши футболисти.
Ние, дънните риби до 5 трансферни прозореца сме шампиони.
0
 
 
С тез големи рога как минаваш през входната врата врата в къщи. И ще ти стават още по големи и разклонени.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
