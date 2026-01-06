Херо и Иван Цветанов поведоха ботевистите пред паметника на клубния патрон на стадиона

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:35
©
Представителният отбор на Ботев Пловдив, предвождан от треньора Димитър Димитров - Херо и спортния директор Иван Цветанов, поднесе венци и цветя пред паметника на клубния патрон на стадион “Христо Ботев".

Пред великия поет и революционер се преклониха и представители на Сдружение ПФК Ботев и Клуб на Привържениците на Ботев Пловдив.
