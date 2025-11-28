© виж галерията Отборът на Ботев Пловдив проведе последна тренировка преди утрешния мач с Черно море. Димитър Димитров - Херо изведе възпитаниците си в сутрешните часове на петъчния ден на централния терен на клубната база в "Коматево".



“Жълто-черните" са пределно мотивирани в търсене на втори пореден успех на стадион “Христо Ботев".



Това ще бъде 19-и сблъсък на Херо срещу “моряците". До момента бургаският специалист има 11 победи, 2 равенства и 5 загуби срещу варненци.



"Ела на “Колежа"! Подкрепи Ботев в последния домакински мач за 2025 година", призоваха от ПФК Ботев.