© Plovdiv24.bg виж галерията Капитанът на Ботев (Пд) Тодор Неделев е играл през последните две седмици на инжекции и със сериозни болки в прасеца. Това разкри неговата съпруга Анита Терзийска, видя Plovdiv24.bg.



Реакцията й идва след снощната загуба на "канарите" с 1:2 от ЦСКА 1948 на стадион "Христо Ботев".



Пловдивчанката използва личния си профил във Фейсбук, където публикува снимка на своя съпруг и към нея написа следното:



Понеже никой не каза, че 2 седмици този човек играе болен на инжекции, системи и с болки в прасеца, ще го кажа аз! Гордея се с теб и с това, че 1 път не се оплака и въпреки нечовешките болки, ти изигра 2 пълни мача! Ти си пример за всички!



