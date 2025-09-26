ИЗПРАТИ НОВИНА
Жената на Неделев: Никой не го каза! Този човек играе 2 седмици болен, на инжекции, системи и с болки в прасеца
Автор: Стойчо Генов 09:32Коментари (7)2350
© Plovdiv24.bg
Капитанът на Ботев (Пд) Тодор Неделев е играл през последните две седмици на инжекции и със сериозни болки в прасеца. Това разкри неговата съпруга Анита Терзийска, видя Plovdiv24.bg.

Реакцията й идва след снощната загуба на "канарите" с 1:2 от ЦСКА 1948 на стадион "Христо Ботев".

Пловдивчанката използва личния си профил във Фейсбук, където публикува снимка на своя съпруг и към нея написа следното:

Понеже никой не каза, че 2 седмици този човек играе болен на инжекции, системи и с болки в прасеца, ще го кажа аз! Гордея се с теб и с това, че 1 път не се оплака и въпреки нечовешките болки, ти изигра 2 пълни мача! Ти си пример за всички!

baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 33 мин.
0
 
 
Белият си отиде, Тошко е в Ботев! Стига сте плюли по него!
-1
 
 
И ние много си го обичкаме, Тошко. Все пак, игра и ни помогна много, за историческата купа на финала, както и за онова паметно Шест на нула. Да е жив и здрав, и все така да ви радва, кънариее!
+1
 
 
Жалко за Киров,но вината да играе Неделев е в самия него.След като има проблеми казва,че не може да играе и толкоз.Но Т.Неделев не игра,а гледаше мача отблизо..Няма футболист магьосник,както беше писано скоро в този сайт.Проблема е и в ръководството,че освободи Ивелин Попов.Дано отбора се вдигне,че става лошо.Само с Минков не става.Успех занапред!!!
0
 
 
Един професионалист няма да играе, ако не е в оптимално състояние!
0
 
 
Силно се съмнявам че той е мъжът в семейството.
-1
 
 
Ами да не играе като не е добре, то и без това нищо не показва.Пречи на отбора, а снощи дори заради неговата грешка в центъра тръгна атаката на числата, от която ни вкараха втория гол. Щото пък преди две седмици не беше същата мърда.За 10 кръга два случайни паса от корнер срещу Берое.Голяма грешка, че го взеха отново в Ботев!
0
 
 
Е хубаво игра, браво, пример за отдаденост, но кел файда!!!
