Ботев финализира преотстъпването на двама бразилци в Спартак (Варна)

© Ботев (Пловдив) финализира преотстъпването на двама свои футболисти в Спартак (Варна). Става въпрос за бразилските нападатели Талес и Таилсон.



Днес те бяха официално представени от "соколите" по следния начин:



Радваме се да обявим, че Талес Жозе да Силва и Тайлсон Пинто Гонсалвес се присъединяват към Спартак Варна преотстъпени от Ботев Пловдив до края на сезона!



Талес Жозе да Силва /Tales José da Silva/- офанзивно крило



Роден на 28 септември 1998 г. в Бразилия



Позиция: ляво/дясно крило



Започва кариерата си в Бразилия, има опит в клубове в Южна Корея и Бахрейн, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Талес е известен със скоростта, дрибъла и усета си за създаване на голови положения, което ще донесе допълнителна опасност в атаката на Спартак Варна.



Тайлсон Пинто Гонкалвес /Tailson Pinto Gonçalves/ - офанзивен халф и крило



Роден на 5 март 1999 г. в Бразилия



Позиция: офанзивен халф / крило



Tailson израства в академията на Santos и е играл както за младежките, така и за първия отбор на Santos. След това има опит в Politehnica Iași (Румъния) и други бразилски клубове, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Той се отличава с креативност, борбеност, отличен дрибъл и скорост, които ще добавят свежест и идеи в офанзивната игра на Спартак Варна.



Двамата бразилци ще подсилят атаката на Спартак Варна в пролетната част на сезона.



Добре дошли, Талес и Тайлсон!



Пожелаваме ви силни мачове с екипа на Спартак Варна!