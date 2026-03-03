Лъчезар Балтанов логично остана доволен от изявите на своя тим при победата над столичния Септември с 2:0.
Ето какво заяви бившият капитан на "жълто-черните" след края на мача на стадион "Христо Ботев":
Доволен съм много от начина, по който футболистите изиграха целия мач. Много си говорихме да бъдат търпеливи, да изчакват своите шансове и ще се получи. Бяхме съсредоточени само за този двубой.
Щастлив съм за тези момчета, защото те могат да играят добър футбол. Аз съм взискателен и ще изисквам още повече от тях.
Сами (б.р. Самуил Цонов) се представи добре, той е изключително талантливо момче. Той има бъдеще и просто трябва да работи. Ще му се дава шанс.
Разполагам с 25 полеви футболисти и трима вратари, наистина е много трудно да правим избора кой колко време да играе.
