Временният треньор на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов логично остана доволен от изявите на своя тим при победата над столичния Септември с 2:0.

Ето какво заяви бившият капитан на "жълто-черните" след края на мача на стадион "Христо Ботев":

Доволен съм много от начина, по който футболистите изиграха целия мач. Много си говорихме да бъдат търпеливи, да изчакват своите шансове и ще се получи. Бяхме съсредоточени само за този двубой.

Щастлив съм за тези момчета, защото те могат да играят добър футбол. Аз съм взискателен и ще изисквам още повече от тях.

Сами (б.р. Самуил Цонов) се представи добре, той е изключително талантливо момче. Той има бъдеще и просто трябва да работи. Ще му се дава шанс.

Разполагам с 25 полеви футболисти и трима вратари, наистина е много трудно да правим избора кой колко време да играе.