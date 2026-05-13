Раздялата в ПФК Ботев, за която се говори неофициално вече повече от месец, бе потвърдена днес от "жълто-черния" клуб. Става въпрос за втория капитан на отбора Николай Минков. Той се размдели с ПФК Ботев по взаимно съгласие, съобщиха от "Източен" 10.

Клубът изказва своята благодарност към защитника за професионализма, себераздаването и сърцатата игра с "жълто-черната“ фланелка, се казва в официалното съобщение.

Николай Минков изигра общо 169 мача с екипа на Ботев Пловдив, спечели Купата на България и взе участие в осем европейски срещи за "канарчетата“.

"Пожелаваме на Николай Минков много здраве, успехи и късмет в бъдещото му професионално развитие", завършват от ПФК Ботев.

В същото време обаче финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов разкри интересна подробност относно раздялата. Бизнесменът бе провокиран от коментар на привърженик, който написа следното: "Капитанът заслужаваше да влезе поне за пет минути да обере овациите. Пълна аматьорщина ...".

Ето как отговори на това Илиян Филипов: "Предложихме му. Той отказа. Искахме да му направим достойно изпращане на последния мач на Колежа. Има негови съображения момчето и не пожела. Аз на сила не мога да накарам никой.

Малко след това финансовият благодетел на Ботев трябваше да отговаря и на друг привърженик, който го попита защо Николай Минков е бил изваден от отбора за последните мачове.

"Защото не е тренирал. Имаше контузия. Дори още не тренира пълноценно. Спрете да търсите вечно интриги! Няма я тук!", отговори категорично Илиян Филипов.