Теренът в село Катуница се оказа късметлийски за футболистите на Спартак (Пловдив) и те постигнаха трета поредна победа в първенството на Трета лига - Югоизточна група. В двубой от 35-ия кръг синьо-белите надиграха категорично тима на Розова долина (Казанлък) с 4:0.

С хеттрик за успеха се отчете Тодор Тодоров (27, 50, 81), а веднъж се разписа и Халибрям Кърмаджъ (31).

Спартак игра в състав

Берк Алимоллов, Александър Димов, Петър Иванов, Владимир Айтов (капитан), Кръстьо Милев, Пламен Цончев, Стоян Славков, Давор Илиев, Тодор Тодоров, Халибрям Кърмаджъ, Георги Ценов.

Резерви: Алекс Василев, Божидар Узунов, Ариф Ферадов, Стилян Димитров, Ивайло Грибачев, Кристиан Орманов, Мартин Шишков.

С победата Спартак (Пловдив) се изкачи на седма позиция във временното класиране с актив от 51 точки.

В същото време привържениците на отбора продължиха критиките към ръководството на клуба най-вече поради факта, че няма никакво официално обяснение защо двубоят се игра в Катуница. Както е известно, през настоящия сезон синьо-белите домакинстваха или на своята база в район "Южен" или на градския стадион "Пловдив.

Още при анонсирането на двубоя феновете написаха следното в своята официална страница:

С известна изненада и недоумение установяваме, че мачът няма да се играе нито на спортен комплекс "Спартак", нито на стадион "Пловдив", а в село Катуница. Защо се налага това - трудно можем да разберем, след като последната новина на официалния сайт е от началото на април.

Още по-любопитно е, че в официалната клубна страница на Спартак във Фейсбук информацията за приключилия двубой в Катуница се изчерпва само с фиксиране на крайния резултат, без дори да се споменат голмайсторите на отбора...