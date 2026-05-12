Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов - Мико, приключи участието си в силния турнир от сериите "Чалънджър 75", който се провежда в Загреб. Надпреварата в хърватската столица бе с награден фонд от 97 640 евро, а Мико не успя да попадне в основната схема.

В мач от втория кръг на квалификациите той отстъпи с 5:7, 0:6 на Нерман Фатич (Босна и Херцеговина). Срещата продължи 84 минути. Това беше десетият мач между двамата, като те вече имат по пет победи.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, но след 5:5 загуби осем поредни гейма.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че в първия кръг Димитър Кузманов постигна успех над Денис Евсеев от Казахстан с 6:3, 4:6, 6:0 и по този начин заработи 2 точки за световната ранглиста. В момента пловдивчанинът е №315 в класацията на АТР.