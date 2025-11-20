Гергана Топалова преодоля американка в мач, продължил повече от 2 часа

© Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей кортове в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.



Поставената под №6 пловдивчанка победи с 6:2, 4:6, 6:2 представителката на домакините Анастасия Сисоева. Срещата продължи 2 часа и 4 минути.



Топалова поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет, но във втората част загуби три поредни гейма от 4:3 до 6:4. Пловдивчанката поведе с 5:0 в третата решителна част, а след това я спечели с 6:2. Във втория кръг нашето момиче ще играе срещу участващата с "уайлд кард" Ейва Родригес (САЩ).