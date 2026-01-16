Нова впечатляваща победа в Манчестър и четвъртфинал за 18-годишна пловдивчанка

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:21
Елизара Янева продължава впечатляващото си представяне и се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка в зала в Манчестър, който е с награден фонд 40 000 долара. 

18-годишната пловдивчанка се наложи във втория кръг с 6:3, 4:6, 6:1 над представителката на домакините Емили Апълтън. Двубоят продължи час и 47 минути.

Янева проби за 3:1 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:3. Втората част бе значително по-оспорвана, а британката успя да изравни сетовете с единствения си пробив в десетия гейм.

В решителния трети сет обаче нашето момиче демонстрира по-голямата си класа – поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача с убедителното 6:1.

На старта на турнира Янева постигна впечатляваща победа над поставената под №6 в схемата Нома Акугуе от Германия, която заема 269-о място в световната ранглиста.

В мач за място на полуфиналите пловдивчанката ще се изправи срещу победителката от двубоя между втората поставена Катрин Себов (Канада) и Хана Клугман (Великобритания).
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
