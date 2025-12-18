ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (15)
Стаматова даде всичко от себе си, но отпадна срещу много по-силна съперничка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:49Коментари (0)164
©
Юлия Стаматова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната пловдивчанка загуби от поставената под номер 2 в схемата Ронко Мацуда (Япония) с 4:6, 3:6 за 95 минути на корта.

Стаматова изостана с 0:4 в първия сет, успя да върне единия от двата пробива, но Мацуда стигна до нов брейк в десетия гейм и поведе в резултата. Във втората част японската взе аванс от 3:1 и без проблеми стогна до крайния успех.
Още по темата: общо новини по темата: 883
16.12.2025
12.12.2025
28.11.2025
26.11.2025
24.11.2025
21.11.2025
предишна страница [ 1/148 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 БК Локомотив Пловдив: Очаква ни директен сблъсък за третото място!
 Детски тим на Локо закри годината с мач срещу родители, имаше и друга изненада
 Ексклузивно: Локомотив срещу Ботев в 1/4-финал за Купата, дербито е на "Лаута"
 Митко Джоров напусна Спартак, започва работа в Ботев
 Треньорът на Локомотив с първо изявление, след като подписа нов договор с клуба
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: