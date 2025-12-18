Стаматова даде всичко от себе си, но отпадна срещу много по-силна съперничка

© Юлия Стаматова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.



32-годишната пловдивчанка загуби от поставената под номер 2 в схемата Ронко Мацуда (Япония) с 4:6, 3:6 за 95 минути на корта.



Стаматова изостана с 0:4 в първия сет, успя да върне единия от двата пробива, но Мацуда стигна до нов брейк в десетия гейм и поведе в резултата. Във втората част японската взе аванс от 3:1 и без проблеми стогна до крайния успех.