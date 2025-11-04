ИЗПРАТИ НОВИНА
Тежка загуба в Япония за най-добрия пловдивски тенисист
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:53
Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в японския град Мацуяма. надпреварата е с награден фонд 100 хиляди долара, а Мико бе поставен под №6 в основната схема.

Той загуби от хърватина Дуйе Айдукович с 1:6, 3:6. Срещата продължи час и 14 минути.

32-годишният рекордьор на България по победи за Купа "Дейвис" започна лошо и след ранно изоставане от 0:4 загуби първия сет. Във втората част той реализира пробив и поведе с 2:0, но бързо допусна да бъде застигнат, а след това 322-ият в световната ранглиста Айдукович направи нова серия от три поредни гейма, за да триумфира.
