Невероятен обрат във Франция за 25-годишна пловдивчанка

Пловдивчанката Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на червени кортове в Кап д′Агд (Франция), който е с награден фонд 15 хиляди долара.



25-годишната Топалова е поставена под №1 в основната схема. Тя направи обрат и победи представителката на домакините Маел Льоклер с 1:6, 6:4, 6:4. Двубоят продължи два часа и 10 минути.



Пловдивчанката загуби шест поредни гейма, а с това и първия сет, но във втората част реализира ранен пробив и удържа аванса си до края, за да изравни резултата. В решителния трети сет Льоклер поведе с 4:2, но с четири последователни гейма нашето момиче реализира обрат.



На четвъртфиналите Гергана Топалова ще играе срещу победителката от мача между Алегра Дейвис (Великобритания) и осмата в схемата Ела Милич (Словения).