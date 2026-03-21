Една от най-талантливите пловдивски тенисистки празнува днес рожден ден. Става въпрос за националката ни за "Били Джийн Кинг къп" Елизара Янева, която навършва 19 години.



Въпреки крехката си възраст Елизара Янева вече има впечатляващи успехи – три титли на сингъл и една на двойки от турнири на ITF при жените, както и европейска титла на двойки за девойки до 16 години от 2023 година.



През настоящия сезон пловдивчанката постигна множество страхотни победи и вече заема №241 в световната ранглиста при жените.



Управителният съвет на БФ Тенис и екипът на Plovdiv24.bg пожелават на Елизара Янева крепко здраве и много щастливи моменти на корта и извън него.