ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (15)
Талантлива пловдивчанка беше само на 2 точки от победа над шампионка от US Open
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:04Коментари (0)518
©
Елизара Янева отпадна драматично във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в зала в Търнава (Словакия) с награден фонд от 60 000 щатски долара. 

18-годишната пловдивчанка отстъпи със 7:5, 4:6, 6:7(5) от Йелин Вандроме, която е шампионка от US Open при девойките през тази година. Срещата продължи точно три часа.

Янева успя да навакса пасив от 1:4 и 3:5 в третата решителна част, като след това се стигна до тайбрек. В него нашето момиче поведе с 5-4, но загуби следващите три точки, а с това и мача. На старта на турнира Елизара разгроми с 6:3, 6:0 Елена Бертя (Румъния), която е номер 304 в световната ранглиста

Предната седмица пловдивчанката игра финал на друг турнир в Търнава с награден фонд 40 хиляди долара.
Още по темата: общо новини по темата: 880
26.11.2025
24.11.2025
21.11.2025
20.11.2025
19.11.2025
14.11.2025
предишна страница [ 1/147 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Бивши звезди на Локо и Ботев ще играят срещу Бонучи и Ди Натале
 Феновете на Локо ще плащат по 15 лева за билет в дербито срещу ЦСКА
 Шанс за Гигант (Съединение): Гостува на един от най-слабите домакини
 Ботев призова за подкрепа, Херо с добра статистика срещу "моряците"
 Черно море без Пацо Тигъра и още трима срещу Ботев, Крис Томов ще пази на вратата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: