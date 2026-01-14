ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (12)
Янаки Милев се класира за втория кръг на турнир в Анталия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:11Коментари (0)35
©
Янаки Милев се класира за втория кръг на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара. Пловдивчанинът, който участва с "уайлд кард", стартира с двусетова победа - 7:5, 6:2, над Самуел Алехандро Линде Паласиос от Колумбия. Двубоят продължи час и 42 минути. 

Тенисистът на Локо-98 (Пловдив) изостана с 1:3 в началото на първия сет, но бързо намери ритъма си, изравни за 3:3 и след 4:5 спечели три поредни гейма, за да затвори частта при 7:5.

Във втория сет националът на България за Купа "Дейвис" наложи контрол още от самото начало, поведе с 3:0, а след 3:2 реализира нова серия от три последователни гейма и си осигури място във втория кръг.

В следващия си мач Янаки Милев ще играе срещу втория поставен в схемата Андрей Недич (Босна и Херцеговина).

През миналата седмица пловдивчанинът записа още един силен резултат, като стана вицешампион на двойки на друг турнир в Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.
Още по темата: общо новини по темата: 890
13.01.2026
13.01.2026
10.01.2026
09.01.2026
08.01.2026
07.01.2026
предишна страница [ 1/149 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Спартак Пловдив обяви прием на деца от 3 набора
 От Левски преведоха пари за Око-Флекс! ПФК Ботев: Не признаваме плащането
 Курс в Пловдив ще подготвя ново поколение футболни съдии
 Той ли ще е следващият нов? Ботев преговаря с бразилец, вкарвал на Лудогорец
 Марица излиза без нови попълнения в контролата срещу Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: