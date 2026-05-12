Отборът на Локомотив Пловдив излиза днес срещу Черно море в директна битка за 5-ото място, което дава прааво на участие в бараж за Европа. Двубоят от четвъртия плейофен кръг на втората четворка започва в 17:45 часа на стадион "Тича" във Варна. Черно-белите са лидери в момента в тази група с актив от 52 точки, а "моряците" са втори с 51 т.

Това ще е четвърти мач между двата тима през настоящия сезон, като до момента пловдивчани все още нямат успех. Те записаха две равенства, а в последния сблъсък на "Лаута" загубиха с 0:1 след нелеп автогол на Лукас Риан, а гостите така и не отправиха нито един точен удар към вратата на Боян Милосавлиевич.

Днешният мач на "Тича" със сигурност ще протече за локомотивци и с мисъл за финала за Купата на България срещу ЦСКА, който е на 20 май на Националния стадион "Васил Левски" в столицата.

Добрата новина от "Лаута" е, че дълго време лекувалите контузии Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил вече са готови за игра, както и вторият капитан Парвиз Умарбаев. Той се оплакваше от лека разтежение, заради което не игра в последните два мача на тима.

В последните 10 сблъсъка между двата отбора варненци имат лек аванс. Те са спечелили 4 двубоя срещу 3 за своя съперник, като 3 от срещите не са излъчили победител.