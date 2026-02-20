ИЗПРАТИ НОВИНА
Иту се връща в състава на Локо, но още един се контузи! Ето я групата за Спартак (Варна)
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:05Коментари (0)188
©
Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Спартак (Варна) в мач от 22-ия кръг на Първа лига. Двубоят е утре (21.02) от 15:00 часа на стадиона в "Лаута".

Последното занимание на черно-белите се проведе днес на помощния терен в спортния комплек.

Сред 20-те се завръща Каталин Иту, който получи контузия в края на мача със Славия. Наказан за утрешната среща е Севи Идриз.

Ефе Али също пропуска двубоя със “соколите" заради контузия в глезена, която ще го извади от игра за около седмица.

Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров и Енцо Еспиноса също няма да бъдат на разположение на треньора Душан Косич.

Ето на кои футболисти ще разчита словенският специалист:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Денис Кирашки, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Валери Божинов, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиен Лами, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц.
