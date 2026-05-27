Млад и надежден съдия от Перник получи наряд за решителния бараж за участие в турнира Лига на конференциите между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Двубоят е в петък (29 май) от 19:00 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Мачът ще бъде свирен от Любослав Любомиров. През настоящия сезон той е свирил 3 срещи на "смърфовете", като и трите завършват 1:1, показа проверка на Plovdiv24.bg. Под негово ръководство Локомотив стига до въпросните равенства срещу Черно море (23 август във Варна), Ботев Пловдив (8 април, стадион "Христо Ботев") и Арда (30 април, Пловдив - реванш за Купата).

Любопитното е, че на ВАР ще е Мариян Гребенчарски, който пък свири финала за Купата срещу ЦСКА и също завърши наравно 1:1 (след редовното време и продълженията).

29 май 2026 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров, АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Георги Пламенов Тодоров, 4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски, АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Георги Генов Нарлев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.