Крушарски: Има интерес на ЦСКА 1948 към Переа, чакам оферта

Сериозна сага се заформя със силно желания от Левски Хуан Переа. Таранът на Локомотив (Пловдив) се смята за едва ли не сигурно ново попълнение на "сините", но за него вече се появи и друг български клуб, който го иска.



Става въпрос за ЦСКА 1948, за което потвърди и собственикът на пловдивчани Христо Крушарски. Раздвижването при "числата" е свързано с евентуалната продажба на техния голмайстор Мамаду Диало.



"Какво се случва с Переа? Не коментирам. Няма нищо ново. Всеки спи зимен сън, всеки спи. Чакам", заяви пред "Спортал" Христо Крушарски.



"Да, вярно е, че има интерес от ЦСКА 1948. Имаше запитване, но чакам оферта. Докато не я видя, на нищо не вярвам", допълни бизнесменът.