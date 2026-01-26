ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Крушарски: Има интерес на ЦСКА 1948 към Переа, чакам оферта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:09Коментари (0)658
© Plovdiv24.bg
Сериозна сага се заформя със силно желания от Левски Хуан Переа. Таранът на Локомотив (Пловдив) се смята за едва ли не сигурно ново попълнение на "сините", но за него вече се появи и друг български клуб, който го иска.

Става въпрос за ЦСКА 1948, за което потвърди и собственикът на пловдивчани Христо Крушарски. Раздвижването при "числата" е свързано с евентуалната продажба на техния голмайстор Мамаду Диало.

"Какво се случва с Переа? Не коментирам. Няма нищо ново. Всеки спи зимен сън, всеки спи. Чакам", заяви пред "Спортал" Христо Крушарски.

"Да, вярно е, че има интерес от ЦСКА 1948. Имаше запитване, но чакам оферта. Докато не я видя, на нищо не вярвам", допълни бизнесменът.
Още по темата: общо новини по темата: 388
25.01.2026
23.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
21.01.2026
предишна страница [ 1/65 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ален Ожболт вкара в Солун, продължава да е №3 при голмайсторите в Суперлигата
 Дубълът на Локо постигна обрат срещу третия отбор на ЦСКА
 Шеф на Локо: Има 3 оферти за Переа! Предполагам, че трансфер ще има, но всеки си дърпа чергата към него
 Илиян Филипов: Болни мозъци! Това е Локо (Пловдив) - те мразят повече Ботев, отколкото да обичат собствения си клуб
 Локомотив Пловдив с официална позиция за Хуан Переа
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: