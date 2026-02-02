Локо привлече 20-годишен словенец, който е юноша на Емполи и Пиза

© ПФК Локомотив Пловдив привлече Миха Търдан от италианския ФК Пиза. "Черно-белите" ще придобият неговите права без трансферна сума, но ще дължат определен процент при продажба на играча в трети клуб, съобщиха от "Лаута".



Полузащитникът днес официално стана част от ПФК Локомотив с контракт за две години и половина.



Миха Търдан е роден на 12 април 2005 г. в Любляна, Словения. Юноша е на Емполи и Пиза. За последно се е състезавал за състава на Красава, където е бил под наем от Пиза. Полузащитникът има записани двубои и за националните отбори на Словения при U19, U18 u U15.