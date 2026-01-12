ЦСКА разкара вратаря, който не спаси нито една дузпа на Локо във финала за Купата

© ЦСКА се раздели с бразилския вратар Густаво Бусато, обявиха официално от клуба в социалните си мрежи. Двете страни прекратяват договора по взаимно съгласие.



Густаво Бусато е чужденецът с най-много мачове в историята на нашия клуб – общо 204. Дебютът му за ЦСКА е на 4 август 2019 г., а през сезон 2020/2021 г. печели Купата на България.



"ЦСКА благодари на Густаво Бусато за всеотдайността и професионализма, които винаги е демонстрирал. Желаем му много бъдещи успехи на футболния терен, здраве и семейно щастие!" написаха червените.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че един от най-хубавите моменти в "черно-бялата" история е свързана именно с този вратар, след като през 2020 година Локомотив Пловдив спечели Купата на България след изпълнение на дузпи, при които Бусато не успя да спаси нито един от петте изпълнени от локомотовците 11-метрови наказателни удари.



Припомнете си знаменития за пловдивчани финал тук.