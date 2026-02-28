Каталин Иту ще трябва да влиза в обувките на Парвиз Умарбаев за предстоящото гостуване на Лудогорец. Причината е, че таджикският Меси е наказан за визитата в Разград, а треньорът Душан Косич няма друг подходящ изпълнител за позицията на плеймейкъра.
Дербито от 23-ия кръг на Първа лига е в понеделник (2 март) от 18,00 часа в Разград.
Словенският специалист все още не може да разчита на капитана Димитър Илиев, който се възстановява от контузия в коляното. По този начин халфът Ивайло Иванов ще изведе отбора на Локомотив Пловдив с капитанската лента срещу Лудогорец. На резервната скамейка на съперника ще е неговият брат Станислав Иванов.
За мача на "Хювефарма Арена“ след изтърпяна санкция се завръща крилото Севи Идриз. 18-годишният юноша на Локомотив Пловдив получи червен картон при домакинството на Черно море (1:1) и пропусна равенството с другия варненски тим – Спартак.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.