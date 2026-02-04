Халф на Локо може да заиграе за националния отбор на Палестина

© Plovdiv24.bg Палестинската футболна асоциация (PFA) планира да натурализира атакуващия халф на Локомотив Пловдив Франсиско Политино. Новината беше съобщена първоначално от Palestine Sports Network, а впоследствие потвърдена и от Football Palestine.



Според информацията са проведени разговори между настоящия треньорски щаб на националния отбор на Палестина и атакуващия футболист на Локомотив Пловдив – Джани Франсиско Политино Тума, като административните процедури все още не са напълно финализирани.



Последният натурализиран играч в мъжкия национален отбор на Палестина е бил Емилио Саба, а федерацията вече е осигурила и ангажимент на Мохамед Джамхур (15 г.), който се развива в академията на Интер Маями.



Политино има право да представлява Палестина чрез майка си Сандра, чиято фамилия – Тума, е добре позната сред палестинските среди.



Националният отбор на Палестина изпитва сериозен недостиг на бързи и технични крила, като през последното десетилетие страната почти не е произвеждала подобен тип футболисти. Бадр Муса е единственият продукт на местните първенства, който донякъде отговаря на този профил. В краткосрочен план селекционерите разчитат основно на родения в Ливан Мохамед Хебус и на родения в Швеция Адам Кайед.



До момента Политино има 5 гола и 3 асистенции в 65 мача в Първа Лига с екипите на Берое и Локомотив Пловдив.