ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Водят се разговори, това ще е следващият изходящ трансфер в Локомотив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58Коментари (1)1258
©
Локомотив Пловдив до часове може да осъществи не един, а няколко изходящи трансфера. Треньорът Душан Косич вече е уведомен, че няма да може да разчита на колумбийския нападател Хуан Переа за пролетния дял на кампанията. Но наред с това в клуба има запитвания за още играчи.

Вратарят Боян Милосавлиевич е силно желан от полски елитен тим. В момента разговори за правата му се водят и няма да е никаква изненада, ако 27-годишният сърбин с швейцарски паспорт бъде продаден, твърди в днешния си брой "Тема Спорт“. Напротив, на "Лаута“ са готови за такъв вариант.

През есента Боян Милосавлиевич, който бе привлечен в началото на 2025 година от "смърфовете", бе несменяем титуляр под рамката. Той участва в 18 шампионатни мача, като в 7 от тях не позволи на топката да премине голлинията му.

Негова алтернатива в Локомотив е друг чужденец – Петар Зовко (23 г.). Босненецът с хърватски паспорт пази веднъж в Първа лига този сезон, но бе на вратата и в двата двубоя на тима за Купата на България.

Интерес в чуждестранни клубове е предизвикал и централният защитник Мартин Русков. Той е една от изненадите в тима. Бранителят бе взет на пожар от Беласица в началото на кампанията. Но се утвърди в титулярния състав.

Играчът от Петрич участва в 18 шампионатни мача, в които вкара 1 гол. 24-годишният футболист бе ползван от треньора Душан Косич и в срещите за купата на България. Русков също е желан от полски елитни клубове. Предстои да видим дали ще се стигне до негов трансфер.
Още по темата: общо новини по темата: 397
27.01.2026
27.01.2026
27.01.2026
27.01.2026
27.01.2026
26.01.2026
предишна страница [ 1/67 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Браво , супер! Трябва да напълним касичката, с нови евраци!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Трибуна Бесика: За честта на Пловдив, за Локомотив, до последен дъх!
 Представители на Локо и Ботев участваха във важна среща относно лицензирането на клубовете
 Сериозен обрат с бъдещето на Хуан Переа
 Градушка прекрати контролата на Локо в Турция, младок с първи гол за черно-белите
 Вирусно заболяване повали трима от Локомотив Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: