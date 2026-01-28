Водят се разговори, това ще е следващият изходящ трансфер в Локомотив

© Локомотив Пловдив до часове може да осъществи не един, а няколко изходящи трансфера. Треньорът Душан Косич вече е уведомен, че няма да може да разчита на колумбийския нападател Хуан Переа за пролетния дял на кампанията. Но наред с това в клуба има запитвания за още играчи.



Вратарят Боян Милосавлиевич е силно желан от полски елитен тим. В момента разговори за правата му се водят и няма да е никаква изненада, ако 27-годишният сърбин с швейцарски паспорт бъде продаден, твърди в днешния си брой "Тема Спорт“. Напротив, на "Лаута“ са готови за такъв вариант.



През есента Боян Милосавлиевич, който бе привлечен в началото на 2025 година от "смърфовете", бе несменяем титуляр под рамката. Той участва в 18 шампионатни мача, като в 7 от тях не позволи на топката да премине голлинията му.



Негова алтернатива в Локомотив е друг чужденец – Петар Зовко (23 г.). Босненецът с хърватски паспорт пази веднъж в Първа лига този сезон, но бе на вратата и в двата двубоя на тима за Купата на България.



Интерес в чуждестранни клубове е предизвикал и централният защитник Мартин Русков. Той е една от изненадите в тима. Бранителят бе взет на пожар от Беласица в началото на кампанията. Но се утвърди в титулярния състав.



Играчът от Петрич участва в 18 шампионатни мача, в които вкара 1 гол. 24-годишният футболист бе ползван от треньора Душан Косич и в срещите за купата на България. Русков също е желан от полски елитни клубове. Предстои да видим дали ще се стигне до негов трансфер.