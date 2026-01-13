Ръководството на Локо все още не е решило как да процедира с легендата Димитър Илиев

© Plovdiv24.bg Ръководството на Локомотив Пловдив все още не е решило дали ще предложи нов договор на клубната легенда и капитан на отбора Димитър Илиев. Настоящият контракт на 37-годишния лидер изтича след 6 месеца.



Не е изключено и самият Илиев да реши да спре с футбола, макар че на този етап няма такива индикации.



В момента нападателят е с шина, след като претърпя операция на коляното през декември. Тя не е била сериозна, но пък е била неотложна - на капачката на коляното. Димитър Илиев пострада още през септември в двубоя с Лудогорец, но тогава прегледите са показали, че интервенция не е нужна. С времето обаче травмата е продължила да създава проблеми на Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година и затова той, треньорският и лекарският щаб на черно-белите са преценили да легне под ножа.



От "Лаута" вече информираха, че Димитър Илиев ще свали шината на 22 януари. След това предстои преглед, за да се види дали всичко е наред след хирургичната интервенция и едва след това капитанът ще започне раздвижване.



Затова той ще пропусне лагера в Турция, който започва на 18 януари.