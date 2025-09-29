ИЗПРАТИ НОВИНА
Добра новина от "Лаута" преди гостуването на Септември
Автор: Стойчо Генов 13:59
©
Отборът на Локомотив Пловдив започна подготовка за срещата си със Септември. "Черно-белите" гостуват на столичани този петък (03.10) от 17:30 часа на стадион "Локомотив" в квартал "Надежда".

Почти всички играчи се включиха в първата за седмицата тренировка. На терен се готви и контузеният капитан Димитър Илиев, но той продължава да тренира на облекчен режим, уточниха от "Лаута".
Статистика: