© виж галерията Отборът на Локомотив Пловдив започна подготовка за срещата си със Септември. "Черно-белите" гостуват на столичани този петък (03.10) от 17:30 часа на стадион "Локомотив" в квартал "Надежда".



Почти всички играчи се включиха в първата за седмицата тренировка. На терен се готви и контузеният капитан Димитър Илиев, но той продължава да тренира на облекчен режим, уточниха от "Лаута".