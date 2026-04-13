Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не остана доволен от играта на своя отбор при равенството 0:0 срещу Берое в последния кръг от редовния сезон в Първа лига. Словенският специалист изтъкна, че футболистите му са уморени, а доста от тях са внимавали да не получат жълт картон, който да доведе до наказание за тях.

Ето какво заяви словенският специалист след края на срещата в Стара Загора:

Беше луд мач. И двата отбора имаха страхотни шансове за гол. Нито един треньор не иска да вижда мачове на приливи и отливи в неговия отбор. Разбира се не съм доволен от това, което постигнахме днес, но ни предстоят още много важни мачове.

Това, че на хартия бяхме фаворити, не се брои. Ние знаехме, че мачът ще е труден, а освен това по традиция не играем напоследък добре срещу Берое. Но все пак ние не загубихме мача. Имахме проблеми с жълтите картони - половината ни отбор беше застрашен. Сега трябва да си починем добре и да се готвим за следващия мач.

В определени моменти изглеждахме заспали в мача - твърде пасивни и сякаш чакахме голът сам да падне. Когато играеш така, няма как да спечелиш. Трябва да се подобряваме.

Резултатите ни дават спокойствие, но ние искаме да развиваме нашите футболисти. На някои от тях за първи път им се случва да играят мачове през толкова кратък период. Предстоят ни 6 шампионатни двубоя до края - ще трябва да даваме максималното от нашите възможности. Виждам, че момчетата сега са разочаровани и аз няма нужда да ги критикувам. Те сами осъзнават какво са пропуснали.

Имаме някои контузени момчета, които са много близо до пълно възстановяване, но не трябва да рискуваме прибързано с пускането им в игра.