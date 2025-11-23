|
|Локо изигра слаб мач, но поне не загуби от аутсайдера в първенството
Отборът на Локомотив Пловдив изигра един от слабите си мачове през настоящия сезон, но въпреки това добави точка към актива си. Черно-белите завършиха 1:1 като гости на последния в класирането Добруджа в двубой от 16-ия кръг, който се игра при непрестанен дъжд на стадион "Дружба" в Добрич.
Димитър Илиев (41- дузпа) се разписа за пловдивчани, а Ивайло Михайлов (65) бе дочен за домакините.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич останаха на трето място във временното класиране, но вече имат актив от 28 точки.
Пловдивчани бяха без титулярния си вратар Боян Милосавлиевич, като от клуба обясниха, че той е имал лека контузия, която не му позволи да тренира на 100% по време на паузата за национални отбори. Именно поради тази причина треньорският щаб реши да не рискува с пускането му в игра и вместо него на вратата застана Петар Зовко.
Първият точен удар в мача дойде чак в 21-ата минута и бе в актива на домакините. Антон Иванов напредна отдясно, нахлу в наказателното поле и шутира силно, но Зовко изби.
Шест минути по-късно Ефе Али бе изведен сам срещу вратаря Галин Григоров, след което се стигна до съприкосновение между двамата, но съдията Георги Давидов отсъди аут.
В 41-ата минута Жулиен Лами изведе Адриан Кова в наказателното поле, където защитникът бе фаулиран от Айкут Рамадан. Георги Двидов отсъди ду,зпа, която бе реализирана от Димитър Илиев за 0:1. Това бе втори гол за капитана през настоящия сезон, като той се разписа от дузпа и при победата над Добруджа на "Лаута" в първия кръг.
В 65-ата минута Добруджа изравни след стандартна ситуация. Матеус Леони центрира от корнер на близка греда, където Ивайло Михайлов надскочи Лукас Риян и засече с глава в левия ъгъл на Петар Зовко за 1:1.
Четвърт час преди края Димитър Илиев комбинира с Ивайло Иванов и той отправи силен шут от 25 метра. Вратарят Григоров обаче внимаваше и изби в корнер.
В 92-ата минута Петър Андреев прати топката във вратата на Добруджа, но голът бе отменен заради засада.
Локомотив игра в състав:
Петар Зовко, Адриан Кова, Мартин Русков (46- Андрей Киндриш), Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ивайло Иванов, Каталин Иту (76- Аксел Велев), Ефе Али (76- Мартин Атанасов), Жулиен Лами (82- Петър Андреев), Севи Идриз (82- Франсиско Политино), Димитър Илиев.
