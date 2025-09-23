ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама от контузените в Локо готови за Левски, Димитър Илиев тренира отделно
Автор: Стойчо Генов 09:05Коментари (0)437
©
Двама от основните футболисти на Локомотив Пловдив, които бяха контузени, ще бъдат на линия за предстоящото дерби срещу Левски. Става въпрос за бразилския защитник Лукас Риян и румънския халф Каталин Иту.

Те пропуснаха заради травми последния двубой на черно-белите срещу ЦСКА 1948, загубен с 0:4 в Бистрица.

Риян и Иту подновиха тренировките с отбора вчера и по всичко изглежда, че ще бъдат включени в групата за Левски.

Дербито от 10-ия кръг на Първа лига е този петък (26.09) от 20:00 часа на “Лаута".

В същото време капитанът Димитър Илиев тренира на облекчен режим. На него ще му е нуждо доста по-дълго време, за да се възстанови от неприятната травма в капачката на коляното, получина в мача срещу Лудогорец (1:1).
