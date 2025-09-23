Двама от контузените в Локо готови за Левски, Димитър Илиев тренира отделно

© Двама от основните футболисти на Локомотив Пловдив, които бяха контузени, ще бъдат на линия за предстоящото дерби срещу Левски. Става въпрос за бразилския защитник Лукас Риян и румънския халф Каталин Иту.



Те пропуснаха заради травми последния двубой на черно-белите срещу ЦСКА 1948, загубен с 0:4 в Бистрица.



Риян и Иту подновиха тренировките с отбора вчера и по всичко изглежда, че ще бъдат включени в групата за Левски.



Дербито от 10-ия кръг на Първа лига е този петък (26.09) от 20:00 часа на “Лаута".



В същото време капитанът Димитър Илиев тренира на облекчен режим. На него ще му е нуждо доста по-дълго време, за да се възстанови от неприятната травма в капачката на коляното, получина в мача срещу Лудогорец (1:1).