Добра вест от Локо! Капитанът няма да се подлага на операция
Автор: Стойчо Генов 21:54Коментари (0)46
©
Представителният отбор на Локомотив Пловдив гостува на ЦСКА 1948 в деветия кръг на Първа лига. Двубоят е в събота (20.09) от 19:30 часа на стадион "Витоша“ в Бистрица.

Наказан за срещата е Ивайло Иванов. Капитанът Димитър Илиев няма да вземе участие срещу "червените“ заради хрущялна увреда на капачката, като на този етап няма да се подлага на операция, съобщиха от "Лаута".

Каталин Иту е с разтежение и също няма да е на разположение на треньора Душан Косич.

Ето кои футболисти попаднаха в групата на Локомотив:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Тодор Павлов, Лукас Риян, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Николай Николаев, Пламен Петров, Мартин Атанасов, Ефе Али, Александър Александров, Парвиз Умарбаев, Ивайло Марков, Франсиско Политино, Жулиен Лами, Петър Андреев, Хуан Переа, Аксел Велев.
