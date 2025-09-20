|
|Локомотив допусна 4 гола в Бистрица и записа първа загуба през сезона
Отборът на Локомотив Пловдив прекъсна чудесната си серия и записа първа загуба през новия сезон. Черно-белите отстъпиха на ЦСКА 1948 с разгромното 0:4 в мач от 9-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Витоша" в Бистрица.
©
Марто Бойчев (43), Атанас Илиев (52) и Мамаду Диало (68, 71) се разписаха за домакините, които постигнаха четвърти пореден успех в директните двубои срещу "смърфовете".
Така възпитаниците на треньора Душан Косич останаха с актив от 16 точки на четвърто място във временното класиране. Тимът на ЦСКА 1948 пък изскочи на втората позиция.
Черно-белите започнаха по-активно срещата и още във 2-ата минута стигнаха до опасност. Жулиен Лами бе изведен отдясно в наказателното поле и от малък ъгъл опита нещо средно между удар и центриране, но нямаше негов съотборник, който да засече топката.
Малко по-късно капитанът Парвиз Умарбаев опита директен шут от фаул, но над напречната греда.
В 10-ата минута Хуан Переа получи пас в наказателното поле и шутира с десния крак, при което вратарят на домакините Димитър Шейтанов изби.
Две минути след това червените също създадоха опасно положение. Гашвич отне топката и се опита пас към Атанас Илиев, но той беше блокиран и не успя да шутира от непосредствена близост.
В 41-ата минута Атанас Илиев бе оставен непокрит на 7-8 метра пред вратата и след като получи топката, отправи силен удар с левия крак. Боян Милосавлиевич обаче успя атрактивно да избие в корнер.
В 43-ата минута ЦСКА 1948 откри резултата. След изпълнение на тъч топката стигна до Марто Бойчев отляво в наказателното поле. Нападателят шутира и с помощта на лек рикошет прати топката в мрежата за 1:0.
В 52-ата минута домакините удвоиха преднината си. Драган Гривич бе изведен отдясно и центрира към малкия пеналт, където Атанас Илиев бе оставен непокрит и засече с глава за 2:0.
Половин час преди края локомотивци пропуснаха добър шанс да отбележат гол. Парвиз Умарбаев центрира в пеналта към Хуан Переа. Колумбиецът бе сам на 2-3 метра пред голлинията, отскочи да играе с глава, но остана под топката.
В 68-ата минута влезлият току-що на терена Мамаду Диало се възползва от не добър опит за изчистване на топката и от 10-ина метра вкара за 3:0.
Само 3 минути по-късно отново Диало се разписа за 4:0, този път след асистенция на Федерик Масиел.
В 87-ата минута Локомотив остана с човек по-малко. Бразилецът Лукас Риян получи разтежение и напусна терена принудително. Душан Косич обаче нямаше как да пусне друг футболист на негово място, защото вече бе извършил 5 смени.
Локомотив игра в състав:
Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Тодор Павлов (54- Енцо Еспиноса), Жулиен Лами (72- Петър Андреев), Парвиз Умарбаев (78- Александър Александров), Ивайло Марков (54- Мартин Атанасов), Хуан Переа (72- Аксел Велев).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 210
|