Националите на Локо се върнаха за последната тренировка преди мача с Ботев (Враца)
Автор: Стойчо Генов 20:25
©
Отборът на Локомотив Пловдив проведе тази вечер последната тренировка преди домакинството си на Ботев (Враца). В заниманието взеха участие и завърналите се национали Тодор Павлов и Парвиз Умарбаев.

Двубоят с врачани е утре (17.10) от 20:00 часа на "Лаута".

Билети се продават и в петъчния ден - от 12:00 часа на касите на спортен комплекс "Локомотив", припомниха от клуба.
Статистика: