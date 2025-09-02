ИЗПРАТИ НОВИНА
От "Лаута": Отборна игра - отборен дух! Осем попадения - 8 различни голмайстори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50
©
ФК Локомотив Пловдив започна по страхотен начин сезона в Първа лига, като "черно-белите" до този момент са с 4 победи и 3 равенства.

В тези срещи пловдивчани демонстрираха впечатляваща колективна сила - осем отбелязани гола, които бяха дело на осем играчи, отбелязаха от "Лаута".

Димитър Илиев бе точен от дузпа в откриващата среща с Добруджа, Каталин Иту вкара на Монтана, а Жулиен Лами донесе успеха срещу ЦСКА.

Франсиско Политино и Петър Андреев се разписаха при победата над Славия, Адриан Кова порази вратата на Черно море в последните секунди, а Парвиз Умарбаев и Мартин Русков реализираха срещу Спартак във Варна!

"Отборна игра - Отборен дух!", допълниха още от ПФК Локомотив Пловдив.
Гордостта на Пловдив сме ние, символът на този град! Безценно как селяндурите с кривите глави от родопската яка умират от яд хахах
0
 
 
Къде забравихте съдиите,ВАР.Благодарете им.А и на тотото,нали го играете.На обръщалка в последните минути.Затворихте цикъла за издръжка.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
