От "Лаута": Отборна игра - отборен дух! Осем попадения - 8 различни голмайстори

© ФК Локомотив Пловдив започна по страхотен начин сезона в Първа лига, като "черно-белите" до този момент са с 4 победи и 3 равенства.



В тези срещи пловдивчани демонстрираха впечатляваща колективна сила - осем отбелязани гола, които бяха дело на осем играчи, отбелязаха от "Лаута".



Димитър Илиев бе точен от дузпа в откриващата среща с Добруджа, Каталин Иту вкара на Монтана, а Жулиен Лами донесе успеха срещу ЦСКА.



Франсиско Политино и Петър Андреев се разписаха при победата над Славия, Адриан Кова порази вратата на Черно море в последните секунди, а Парвиз Умарбаев и Мартин Русков реализираха срещу Спартак във Варна!



"Отборна игра - Отборен дух!", допълниха още от ПФК Локомотив Пловдив.