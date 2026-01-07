Димитър Илиев претърпя операция, сваля шината след две седмици

© Легендата на Локомотив Пловдив и капитан на отбора Димитър Илиев ще пропусне голяма част от зимната подготовка на отбора. Лидерът на черно-белите претърпя хирургична интервенция на коляното, което го мъчеше още от мача срещу Лудогорец през есента.



Илиев ще бъде с шина до 22 януари, уточниха от "Лаута". След това той ще започне рехабилитация и по-леки упражнения.



Днешната първа тренировка за 2026 година пропуснаха Хуан Переа, Крист Лонгвил, Енцо Еспиноса, Лукас Риян и Франсиско Политино. Те ще се присъединят към отбора на по-късен етап.