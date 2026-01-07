ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Димитър Илиев претърпя операция, сваля шината след две седмици
Автор: Стойчо Генов 12:18Коментари (0)0
©
Легендата на Локомотив Пловдив и капитан на отбора Димитър Илиев ще пропусне голяма част от зимната подготовка на отбора. Лидерът на черно-белите претърпя хирургична интервенция на коляното, което го мъчеше още от мача срещу Лудогорец през есента.

Илиев ще бъде с шина до 22 януари, уточниха от "Лаута". След това той ще започне рехабилитация и по-леки упражнения.

Днешната първа тренировка за 2026 година пропуснаха Хуан Переа, Крист Лонгвил, Енцо Еспиноса, Лукас Риян и Франсиско Политино. Те ще се присъединят към отбора на по-късен етап.
Още по темата: общо новини по темата: 352
07.01.2026
07.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
05.01.2026
предишна страница [ 1/59 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Головата машина на Марица почна подготовка с Локо
 БГ Роналдо: Обичам Ботев, ходя и по мачове! Надявам се да приземим Локо за Купата
 Локо пожела ненужен в Левски, ще се осъществи ли трансферът?
 Локо с втори трансфер за деня, привлеченият също е играл за Ботев
 Запро Динев подписа с Локо и обяви: Щастлив съм, идвам в един от най-големите клубове
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: