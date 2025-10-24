Трибуна Бесика: Петъчна железничарска битка в София! Заедно към победата!

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да отправят призив към "черно-бялата" общност.



Конкретният повод за реакцията е днешното "железничарско" дерби срещу Локомотив (София), както и кампанията за набиране на средства за хореография в дербито на Пловдив, което е на 1 ноември.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Трибуна Бесика":



Петъчна железничарска битка в София!



Призоваваме всички черно-бели да подкрепят отбора в решителната битка преди дербито срещу столичния Локомотив!



Кампанията "С шал Трибуна Бесика“ продължава с пълна сила!



В деня на мача продажбата ще продължи.



Всеки закупен шал ни доближава до заветната цел от:



11 000 лв.



Цена: 20 лв.



Заедно към победата!