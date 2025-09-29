ИЗПРАТИ НОВИНА
Защитник на Локо получи повиквателна за младежкия национален отбор
Автор: Стойчо Генов 20:40Коментари (0)191
©
Футболистът на Локомотив (Пловдив) Тодор Павлов получи повиквателна за младежкия национален отбор на България, похвалиха се от "Лаута".

Централният защитник попада в списъка на новия селекционер Тодор Янчев за следните два мача от европейските квалификации на УЕФА за ЕВРО 2027:

10.10 – 21:30 часа: Португалия – България

14.10 – 19:00 часа: България – Чехия, стадион "Георги Бенковски“, гр. Пазарджик

"Пожелаваме успех на Тодор Павлов и България U21 в предстоящите срещи", написаха по този повод от ПФК Локомотив.

Този път повиквателна за младежкия национален тим не получи нападателят на черно-белите Петър Андреев.
