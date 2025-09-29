Защитник на Локо получи повиквателна за младежкия национален отбор

© Футболистът на Локомотив (Пловдив) Тодор Павлов получи повиквателна за младежкия национален отбор на България, похвалиха се от "Лаута".



Централният защитник попада в списъка на новия селекционер Тодор Янчев за следните два мача от европейските квалификации на УЕФА за ЕВРО 2027:



10.10 – 21:30 часа: Португалия – България



14.10 – 19:00 часа: България – Чехия, стадион "Георги Бенковски“, гр. Пазарджик



"Пожелаваме успех на Тодор Павлов и България U21 в предстоящите срещи", написаха по този повод от ПФК Локомотив.



Този път повиквателна за младежкия национален тим не получи нападателят на черно-белите Петър Андреев.