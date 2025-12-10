ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама от Локомотив U18 тренират с представителния отбор на черно-белите
Автор: Стойчо Генов 16:43
Отборът на Локомотив Пловдив продължава да се готви за последния си официален мач за календарната година.

Тази неделя (14.12) "черно-белите" излизат срещу Монтана в среща от 1/8-финалите за Купата на България. Двубоят на "Лаута" е с начален час 16:00.

Крайният изход се решава в една среща. При равенство в редовното време се играят продължения, а при ново такова - дузпи. В мача няма да бъде използвана системата VAR.

Към тренировките на представителния отбор се включиха двама юноши от тима на Локомотив, играещ в Елитната юношеска група U18. Това са Денис Кирашки и Тодор Гергишанов.
