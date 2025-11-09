ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо запази третата си позиция след 15-ия кръг на Първа лига
Автор: Стойчо Генов 19:59Коментари (0)226
© Plovdiv24.bg
Отборът на Локомотив Пловдив успя да запази третото място в класирането след изиграването на всички мачове от 15-ия кръг на Първа лига.

Черно-белите можеха да бъдат изместени от Лудогорец, но шампионите допуснаха шокираща загуба от Арда с 2:3 на "Хювефарма Арена“ в Разград.

Бившият капитан на Ботев (Пд) Ивелин Попов (12), любимецът на феновете на Локомотив Бирсент Карагарен (45+2) и Андре Шиняшики (87) се разписаха за тима от Кърджали, докато точни за Лудогорец бяха Ивайло Чочев (27) и Емерсон Родригес (75).

Така Лудогорец остана на 5-о място във временното класиране с актив от 24 точки, но и мач по-малко.

На четвърто място е Черно море с 27 точки, колкото има и Локомотив Пловдив. "Моряците" победиха днес ЦСКА 1948 с 1:0 като гости. Те обаче не могат да изпреварят пловдивчани в класирането, тъй като мачът между двата отбора завърши 1:1 на стадион "Тича" и голът на чужд терен дава засега предимство на Локомотив Пловдив.

Лидер в класирането е Левски с 35 точки, следван от ЦСКА 1948 с 30 т.
Още по темата: общо новини по темата: 290
08.11.2025
08.11.2025
08.11.2025
08.11.2025
08.11.2025
06.11.2025
предишна страница [ 1/49 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Известен бизнесмен и футболен бос: Най-много дузпи се свирят срещу нас и срещу Локо (Пд)
 ПФК Ботев: Жълто-черна доминация и при юношите!
 Отчет за събраните средства през последните 2 седмици за вековния юбилей на Локомотив
 Косич: Поздравявам нашия вратар, който направи страхотни спасявания
 Героят на Локо: Беше странно без нашите фенове, надявам се да сме ги зарадвали
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: