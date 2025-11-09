Локо запази третата си позиция след 15-ия кръг на Първа лига

© Plovdiv24.bg Отборът на Локомотив Пловдив успя да запази третото място в класирането след изиграването на всички мачове от 15-ия кръг на Първа лига.



Черно-белите можеха да бъдат изместени от Лудогорец, но шампионите допуснаха шокираща загуба от Арда с 2:3 на "Хювефарма Арена“ в Разград.



Бившият капитан на Ботев (Пд) Ивелин Попов (12), любимецът на феновете на Локомотив Бирсент Карагарен (45+2) и Андре Шиняшики (87) се разписаха за тима от Кърджали, докато точни за Лудогорец бяха Ивайло Чочев (27) и Емерсон Родригес (75).



Така Лудогорец остана на 5-о място във временното класиране с актив от 24 точки, но и мач по-малко.



На четвърто място е Черно море с 27 точки, колкото има и Локомотив Пловдив. "Моряците" победиха днес ЦСКА 1948 с 1:0 като гости. Те обаче не могат да изпреварят пловдивчани в класирането, тъй като мачът между двата отбора завърши 1:1 на стадион "Тича" и голът на чужд терен дава засега предимство на Локомотив Пловдив.



Лидер в класирането е Левски с 35 точки, следван от ЦСКА 1948 с 30 т.